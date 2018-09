Doden door aanval op VN in Noord-Mali

Op het moment van de aanval was ook een aantal Nederlandse militairen op de basis. Zij bleven ongedeerd. Een Nederlandse Chinook-transporthelikopter liep heel lichte beschadigingen op door de explosies. Nederlandse blauwhelmen leverden medische hulp en evacueerden gewonden, aldus het ministerie van Defensie.

Onder de doden zijn zeker drie militairen uit Guinee. De identiteit van de andere twee is nog niet bekend. De aanval is nog niet opgeëist.

VN-gezant Mahamat Saleh Annadif zei "woest" te zijn over de "hatelijke" aanval. Hij was 48 uur eerder nog in Kidal.

De aanval kwam op de dag dat de Duitse president Joachim Gauck in Mali aankwam. Duitsland leidt op dit moment de Europese missie om het Malinese leger te versterken en stuurt 650 extra vredestroepen. Die gaan een deel van de ruim vierhonderd Nederlandse militairen vervangen die voornamelijk in het noordelijke Gao gelegerd zijn.