Na 38 jaar nieuw onderzoek Was verdwijning van Maarten Visser in Chili een staatsontvoering?

Door Marcel Vink Kopieer naar clipboard

Maarten Visser verdween in 1985 spoorloos in Chili. Sindsdien is nooit meer iets vernomen van de Nederlander, naar wiens verdwijning nu een nieuw onderzoek is gestart. Ⓒ Eigen foto

OSORNO - Maarten Visser, de destijds 18-jarige Rotterdammer die in 1985 spoorloos verdween in Chili, is mogelijk slachtoffer van een staatsontvoering geweest. Er wordt in het Zuid-Amerikaanse land nieuw onderzoek gedaan naar de mysterieuze verdwijning van de jonge Nederlander, in de tijd dat dictator Pinochet aan de macht was. Zijn ouders hebben nieuwe hoop dat het drama na 38 jaar alsnog wordt opgelost.