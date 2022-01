Stormvloed treft Duitse steden aan de kust, twee doden in VK

Op de Hamburgse vismarkt raakten meerdere auto’s beschadigd door de overstroming. Dat trok veel bekijks. Ook is in de haven van Hamburg een binnenvaartschip vast komen te zitten onder een brug over de Elbe. Voor zover bekend raakte niemand daarbij gewond, meldt het Duitse journaal Tagesschau.

Een ondergelopen parkeerterrein in Hamburg. Ⓒ Steven Hutchings/TNN/dpa

De hoogste stand van het water werd even na middernacht bereikt. Toen bereikte het hoogwater, opgestuwd door de storm Malik (in Duitsland Nadia genoemd), een stand van 2,84 meter boven normaal. Daarna zakte het waterpeil weer.

De hulpdiensten in het noorden van Duitsland moesten volgens het Duitse journaal Tageschau honderden keren uitrukken vanwege bijvoorbeeld omgevallen bomen en weggewaaide dakpannen. Het treinverkeer was ernstig ontregeld.

Malik

De storm heeft ook in Scandinavië voor problemen gezorgd en in het Verenigd Koninkrijk zijn door Malik zeker twee mensen om het leven gekomen.

Een 9-jarige jongen werd zaterdag in het Midden-Engelse dorp Winnothdale getroffen door een omvallende boom. Een man die hem vergezelde raakte zwaargewond. In Aberdeen, aan de Schotse oostkust, overleed een 60-jarige vrouw aan haar verwondingen nadat een boom op haar was neergekomen.

In verschillende regio’s, met name in het noorden, werden windsnelheden gemeten van bijna 140 kilometer per uur. Ruim 130.000 woningen en bedrijven kwamen tijdelijk zonder elektriciteit te zitten doordat leidingen knapten. In Schotland waarschuwt de meteorologische dienst alvast voor een nieuwe stormdepressie, Carrie genaamd, met opnieuw zeer harde wind en veel regen.

Malik heeft inmiddels Denemarken bereikt, waar volgens persbureau Ritzau 10.000 reddingswerkers klaar stonden. In Frederikssund werden twintig mensen die zijn aangewezen op dagelijkse verpleging uit voorzorg geëvacueerd. De lokale overheid houdt rekening met overstromingen. Op het eiland Sjaeland, waar ook Kopenhagen ligt, rijden er bijna geen treinen meer. De Öresund-brug, die de Deense hoofdstad met Zweden verbindt, is gesloten.