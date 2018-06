Gebouw ingestort in centrum Istanbul

Op tv-beelden was te zien dat van het pand aan de Istiklal Caddes alleen nog een hoop puin over is. De oorzaak van het instorten is niet bekend. De gouverneur van Istanbul Vasip Sahin zei bij een bezoek aan de plek van het incident dat het gebouw op het moment van instorten leeg was.

