Kabinet: stuur ggz-hulp mee naar melding verward persoon

De inzet van een lokale zorgmedewerker pakt goed uit, zo is naar voren gekomen in nieuwe werkwijzen die zijn uitgeprobeerd. Die kan bepalen wat het beste kan gebeuren met de betrokken persoon. Soms helpt de komst van de politie de situatie niet vooruit. Bovendien is er niet altijd sprake van een echt onveilige situatie of van strafbaar gedrag.

Een intensievere samenwerking tussen politie en zorg moet ertoe leiden dat de hulp aan verwarde personen verbetert, maar ook dat de politie minder belast wordt met incidenten waarbij verwarde personen zijn betrokken. Die belasting nam de afgelopen jaren fors toe, onder meer omdat de geestelijke gezondheidszorg anders werd georganiseerd. Zo kreeg de politie vorig jaar te maken met ruim 130.000 van zulke incidenten, 11 procent meer dan in 2020.

Het kabinet had in het coalitieakkoord al afgesproken in te zetten op een gezamenlijke aanpak van politie, zorg en gemeenten. De nieuwe werkwijzen moeten wat de ministers betreft als eerste worden toegepast in de veiligheidsregio's met de vier grote steden. Ze willen er in het najaar mee beginnen. Daarna wordt deze aanpak ook elders ingevoerd, is de bedoeling. Voor de uitvoering van de nieuwe aanpak is structureel 39 miljoen euro uitgetrokken.