Politie begint met terugdringen demonstranten Capitool, meerdere arrestaties

Volgens het hoofd van de beveiliging van het Huis van Afgevaardigden, de Sergeant at Arms, is het gebouw inmiddels weer veilig. Het is niet bekend of er nog aanhangers van de aanstaande ex-president Donald Trump in het gebouw zijn. Meerdere mensen zijn gearresteerd. De demonstranten vinden dat er verkiezingsfraude gepleegd is en dat Trump de verkiezingen heeft gewonnen. De Nationale Garde is onderweg naar het Capitool.

Een woedende menigte Trump-supporters bestormde woensdag het Capitool in Washington. Er zijn schoten gelost waardoor een vrouw om het leven is gekomen. Verschillende andere mensen, onder wie een agent, zijn met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis gebracht.

De leider van de Republikeinen in de Senaat, Mitch McConnell, wil dat woensdagavond de stemmen van de kiesmannen nog worden geteld. Zodra dat gebeurd is, is de verkiezingswinst van de Democraat Joe Biden officieel bekrachtigd.

Afgevaardigden van beide partijen gaven woensdag eerder al aan het belangrijk te vinden de telling te laten plaatshebben. Woensdag werd bekend dat de Democraten zowel de controle krijgen in het Huis als de Senaat.

Trump riep zijn aanhangers in een videoboodschap op naar huis te gaan. „Ik ken jullie pijn. Ik weet dat jullie gekwetst zijn”, zo begon Trump zijn toespraak. „We hadden een verkiezing die van ons gestolen is. Het was een monsterzege. En iedereen weet dat, zeker de andere kant. Maar jullie moeten nu naar huis gaan. We hebben vrede nodig”, aldus Trump. Hij vroeg de demonstranten eerder via een Twitterbericht om geen geweld te gebruiken. „WIJ zijn de partij van orde en gezag.”

De Democratische fractievoorzitter in de Senaat reageerde getergd op het verzoek van Trump om vreedzaam te demonsteren. „Daar is het nu een beetje te laat voor, toch?”, sneerde Chuck Schumer op Twitter.

Joe Biden, noemt de bestorming een „aanval op democratie”, een „donker moment” en een „verschrikkelijk vertoning”, uitgevoerd door „een kleine groep extremisten en gericht op wetteloosheid.” Wat een president zegt, maakt uit, benadrukt Biden: „Op zijn best kunnen woorden inspireren. Op zijn slechtst kunnen woorden opruien.”

Een bron dichtbij het Witte Huis heeft laten weten dat alle adviseurs van de president hebben gezegd dat Trump moest ingrijpen. „Hij wilde niet meer doen. Als we hem in de woedende menigte konden gooien, hadden we dat gedaan.”

’Verenigde Staten eisen de waarheid!’

Trump, die zelf in het Oval Office in het Witte Huis zit, gooide op Twitter eerder nog olie op het vuur door kritiek te uiten op zijn eigen vicepresident, Mike Pence. Hij „had niet de moed om te doen wat had moeten worden gedaan om ons land en onze grondwet te beschermen”, aldus Trump. „De Verenigde Staten eisen de waarheid!”, voegde hij eraan toe.

De Amerikaanse vicepresident Mike Pence weigerde de ceremonie te saboteren waarmee officieel wordt vastgesteld dat Joe Biden de winnaar is van de presidentsverkiezingen in november. Trump had van tevoren zijn plaatsvervanger opnieuw opgeroepen een stokje te steken voor de officiële winst van Biden.

De Amerikaanse vicepresident Mike Pence en de prominente senator Chuck Grassley zijn overgebracht naar een veilige locatie. De prominente Republikein Kevin McCarthy zit naar eigen zeggen bij de politie van het Capitool.

Pence wende zich tot Twitter om de demonstranten te vragen het gebouw te verlaten.„Het geweld en de vernieling bij het Capitool moeten stoppen en het moet nu stoppen. Iedereen moet respect hebben voor ordehandhavers en meteen het gebouw verlaten.”

Republikeinse politici veroordelen de bestorming van het Capitool door aanhangers van hun partijgenoot. „Geweld en anarchie zijn onaanvaardbaar. We zijn een land van wetten. Dit moet nu stoppen”, aldus senator Tom Cotton uit Arkansas. Een andere Republikeinse senator, Ron Johnson, laat weten: „Alsjeblieft, als je in of bij het Capitool bent, heb respect voor ordehandhavers en ga vreedzaam uiteen.”

Ook andere Republikeinen spreken schande van de bestorming. „Ik veroordeel elke vorm van geweld en intimidatie. Dit is onaanvaardbaar”, stelt senator Steve Daines uit Montana. McCarthy zegt dat hij president Donald Trump heeft gevraagd om betogers te kalmeren.

De Republikeinse senator Mitt Romney heeft duidelijk gemaakt dat hij president Donald Trump verantwoordelijk houdt voor de chaos in het Capitool. „Dit is wat de president vandaag heeft veroorzaakt. Deze opstand.”

Democratische congresleden willen Republikeinen die Trump hebben gesteund in zijn claims over verkiezingsfraude wegsturen. Lid van Huis van Afgevaardigde Ilhan Omar zegt dat ze bezig is om een impeachment op te starten tegen Trump, die nog twee weken president is.

De Democraat Cori Bush, ook lid van het Huis, zegt dat ze een resolutie gaat indienen om trouwe aanhangers van Trump weg te kunnen sturen. „Zij hebben hun eed gebroken.” Ze heeft op Twitter geen namen van Congresleden genoemd.

De staten Virginia en Maryland sturen de Nationale Garde naar het Capitool in Washington. Ook de Nationale Garde van Washington DC wordt ingezet. Gouverneur Ralph Northam van Virginia stuurt tweehonderd man op verzoek van de burgemeester van Washington Muriel Bowser. Een overheidsfunctionaris liet weten dat ook de federale politiedienst FBI is ingezet om de politie op het Capitool te ondersteunen in het beschermen van „federaal eigendom.”

Kort na Northam liet ook de woordvoerder van president Donald Trump weten dat de Nationale Garde van Washington wordt ingezet, samen met andere federale veiligheidstroepen.

De gouverneur van Maryland, Larry Hogan, meldde niet veel later op Twitter dat ook vanuit zijn staat troepen van de Nationale Garde naar Washington worden gestuurd. Ook laat hij politiemensen van de staat Maryland afreizen naar de hoofdstad om de politiediensten daar bij te staan.

De burgemeester heeft een avondklok ingesteld. Mensen mogen tot 12.00 uur donderdag niet de straat op. Voor mensen met essentieel werk geldt de maatregel niet. Zo mogen bijvoorbeeld journalisten hun werk blijven doen.

Washington is niet de enige stad waar gedemonstreerd wordt. Volgens CNN zijn er ook demonstranten bijeen in Salem (Oregon), Atlanta (Georgia), Denver (Colorado), en Topeka (Kansas). Er zouden bij de gebouwen honderden mensen aanwezig zijn. In Atlanta zou het volgens The Washington Post gaan om militieleden. Op de andere plekken zou het protest vreedzaam verlopen.

Minister-president Mark Rutte roept de Amerikaanse president Donald Trump op de overwinning van zijn tegenstrever Joe Biden bij de presidentsverkiezingen in november vandaag nog te erkennen.

De premier doet dat in een tweet naar aanleiding van de bestorming van het parlementsgebouw in Washington door Trumps aanhangers. Rutte spreekt van „afgrijselijke beelden” uit de Amerikaanse hoofdstad.