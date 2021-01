Trump-supporters bestormen Capitool Washington, Nationale Garde onderweg

Inmiddels zijn de aanhangers van Trump het Huis van Afgevaardigden in het Capitool binnengedrongen, melden Amerikaanse media. Op beelden is te zien dat op een map is geschreven ’WE WILL NOT BACK DOWN’. Pelosi is zelf al in veiligheid gebracht.

Ⓒ AFP/ HH

Trump heeft ondertussen een oproep op Twitter aan de demonstranten gedaan: „Ik vraag iedereen in het Capitool om de vrede te bewaren. Geen geweld! WIJ zijn de partij van orde en gezag. Respecteer de wet en onze fantastische mannen en vrouwen in het blauw. Bedankt.” Eerder schreef Trump al: „Steun onze politie en handhavers. Zij staan aan de kant van ons land. Blijf vreedzaam!”

De Democratische fractievoorzitter in de Senaat reageerde getergd op het verzoek van Trump om vreedzaam te demonsteren. „Daar is het nu een beetje te laat voor, toch?”, sneerde Chuck Schumer op Twitter.

Schumer en Pelosi nemen geen genoegen met de oproep van Trump om protesten vreedzaam te houden. De president moet eisen dat betogers zich terugtrekken, zeggen de prominente Democraten in een gezamenlijke verklaring.

Ⓒ AFP

Joe Biden wil dat Trump onmiddellijk een televisietoespraak houdt na de bestorming van het Capitool. Daarin moet Trump de grondwet beschermen en de bestormers oproepen om te vertrekken, zei Biden.

Volgens de Democraat is de bestorming een „aanval op de democratie” en een „verschrikkelijke vertoning”, uitgevoerd door „een kleine groep extremisten en gericht op wetteloosheid.” Een topadviseur van Trump heeft laten weten dat hij met een opgenomen videoboodschap komt.

’Verenigde Staten eisen de waarheid!’

Trump, die zelf in het Oval Office in het Witte Huis zit, gooide op Twitter eerder nog olie op het vuur door kritiek te uiten op zijn eigen vicepresident, Mike Pence. Hij „had niet de moed om te doen wat had moeten worden gedaan om ons land en onze grondwet te beschermen”, aldus Trump. „De Verenigde Staten eisen de waarheid!”, voegde hij eraan toe.

De Amerikaanse vicepresident Mike Pence weigerde de ceremonie te saboteren waarmee officieel wordt vastgesteld dat Joe Biden de winnaar is van de presidentsverkiezingen in november. Trump had van tevoren zijn plaatsvervanger opnieuw opgeroepen een stokje te steken voor de officiële winst van Biden.

Mike Pence

De Amerikaanse vicepresident Mike Pence en de prominente senator Chuck Grassley zijn inmiddels overgebracht naar een veilige locatie. De prominente Republikein Kevin McCarthy zit naar eigen zeggen bij de politie van het Capitool.

Pence heeft zich tot Twitter gewend om de demonstranten te vragen het gebouw te verlaten.„Het geweld en de vernieling bij het Capitool moeten stoppen en het moet nu stoppen. Iedereen moet respect hebben voor ordehandhavers en meteen het gebouw verlaten.”

’Dit moet nu stoppen’

Republikeinse politici veroordelen de bestorming van het Capitool door aanhangers van hun partijgenoot. „Geweld en anarchie zijn onaanvaardbaar. We zijn een land van wetten. Dit moet nu stoppen”, aldus senator Tom Cotton uit Arkansas. Een andere Republikeinse senator, Ron Johnson, laat weten: „Alsjeblieft, als je in of bij het Capitool bent, heb respect voor ordehandhavers en ga vreedzaam uiteen.”

Ook andere Republikeinen spreken schande van de bestorming. „Ik veroordeel elke vorm van geweld en intimidatie. Dit is onaanvaardbaar”, stelt senator Steve Daines uit Montana. McCarthy zegt dat hij president Donald Trump heeft gevraagd om betogers te kalmeren.

De Republikeinse senator Mitt Romney heeft duidelijk gemaakt dat hij president Donald Trump verantwoordelijk houdt voor de chaos in het Capitool. „Dit is wat de president vandaag heeft veroorzaakt. Deze opstand.”

Nationale garde

De staten Virginia, Washington en Maryland sturen de Nationale Garde naar het Capitool in Washington. Gouverneur Ralph Northam van Virginia stuurt tweehonderd man op verzoek van de burgemeester van Washington Muriel Bowser. Een overheidsfunctionaris liet weten dat ook de federale politiedienst FBI is ingezet om de politie op het Capitool te ondersteunen in het beschermen van „federaal eigendom.”

Kort na Northam liet ook de woordvoerder van president Donald Trump weten dat de Nationale Garde van Washington wordt ingezet, samen met andere federale veiligheidstroepen.

De gouverneur van Maryland, Larry Hogan, meldde niet veel later op Twitter dat ook vanuit zijn staat troepen van de Nationale Garde naar Washington worden gestuurd. Ook laat hij politiemensen van de staat Maryland afreizen naar de hoofdstad om de politiediensten daar bij te staan.

Ⓒ REUTERS

De burgemeester heeft een avondklok ingesteld. Mensen mogen tot 12.00 uur donderdag niet de straat op. Voor mensen met essentieel werk geldt de maatregel niet. Zo mogen bijvoorbeeld journalisten hun werk blijven doen.