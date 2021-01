Trump-supporters bestormen Capitool Washington, schoten gelost

Het Huis van Afgevaardigden zouden ze nog niet zijn binnengedrongen, aldus NBC News. De deur is van binnenuit gebarricadeerd. De burgemeester van Washington heeft een avondklok ingesteld.

Trump heeft ondertussen een oproep op Twitter aan de demonstranten gedaan: „Ik vraag iedereen in het Capitool om de vrede te bewaren. Geen geweld! WIJ zijn de partij van de wet en orde. Respecteer de wet en onze fantastische mannen en vrouwen in het blauw. Bedankt.”

De Amerikaanse vicepresident Mike Pence en de prominente senator Chuck Grassley worden overgebracht naar een veilige locatie. Pence is als vicepresident ook de voorzitter van de Senaat. Grassley is de zogeheten ’president pro tempore’, die optreedt als senaatsvoorzitter als de vicepresident afwezig is. Ook voorzitter Nancy Pelosi van het Huis van Afgevaardigden zou al in veiligheid zijn gebracht. Kevin McCarthy zit naar eigen zeggen bij de politie van het Capitool.

’Verenigde Staten eisen de waarheid!’

Terwijl zijn aanhangers het Amerikaanse Congres bestormden, kwam president Donald Trump niet met een oproep aan hen om te vertrekken en tot rust te komen. In plaats daarvan uitte hij kritiek op zijn eigen vicepresident, Mike Pence. Die „had niet de moed om te doen wat had moeten worden gedaan om ons land en onze grondwet te beschermen”, schreef Trump op Twitter. „De Verenigde Staten eisen de waarheid!”, voegde hij eraan toe. Later riep Trump wel op de politie en handhavers te respecteren en vredelievend te blijven. „Zij staan aan de kant van ons land.”

De Amerikaanse vicepresident Mike Pence weigerde op eigen houtje de ceremonie te saboteren waarmee officieel wordt vastgesteld dat Joe Biden de winnaar is van de presidentsverkiezingen in november. Trump had van tevoren zijn plaatsvervanger opnieuw opgeroepen een stokje te steken voor de officiële winst van Biden.

Republikeinse politici veroordelen de bestorming van het Capitool door aanhangers van hun partijgenoot. „Geweld en anarchie zijn onaanvaardbaar. We zijn een land van wetten. Dit moet nu stoppen”, aldus senator Tom Cotton uit Arkansas. Een andere Republikeinse senator, Ron Johnson, laat weten: „Alsjeblieft, als je in of bij het Capitool bent, heb respect voor ordehandhavers en ga vreedzaam uiteen.”

Ook andere Republikeinen spreken schande van de bestorming. „Ik veroordeel elke vorm van geweld en intimidatie. Dit is onaanvaardbaar”, stelt senator Steve Daines uit Montana.

De prominente Republikein Kevin McCarthy zegt dat hij president Donald Trump heeft gevraagd om betogers te kalmeren. Trump verstuurde vervolgens een tweet waarin hij opriep tot vreedzame protesten.

In Washington geldt vanaf middernacht Nederlandse tijd een avondklok vanwege de bestorming van het parlement door aanhangers van president Trump. Burgemeester Muriel Bowser heeft dat besloten. Mensen mogen tot 12.00 uur donderdag niet de straat op. Voor mensen met essentieel werk geldt de maatregel niet. Zo mogen bijvoorbeeld journalisten hun werk blijven doen. Er zijn veel nieuwsmedia op de been die live verslag doen.

Trump kondigde de protestdag zelf al aan als ’Wild Wednesday’. Duizenden betogers buiten het Capitool die vinden dat er verkiezingsfraude is gepleegd en Trump heeft gewonnen, verwijderden barricades en belagen het gebouw dat de oproerpolitie afschermt. „Het lijkt erop dat ze niet snel gaan vertrekken”, zegt een verslaggeefster van NBC News. Trump zou in de Oval Office in het Witte Huis zijn.

Parlementariërs en medewerkers die in het gebouw zijn kregen het advies van de beveiliging niet bij ramen te gaan staan vanwege een „externe dreiging.” Wie buiten is moet dekking zoeken.

Pence opende de zitting van beide Kamers van het Amerikaanse Congres om de verkiezingsuitslagen te bekrachtigen. Hij zei niet de persoon te zijn om nu de uitslagen te betwisten, maar leden kunnen dat wel volgens Pence en moeten dat ook doen als ze denken dat er onregelmatigheden hebben plaatsgevonden.

Pence zei dat hij zorgen heeft over de scepsis die bij veel Amerikanen leeft over de uitslagen. Het is normaal een formele gebeurtenis van circa een half uur waarbij de vicepresident een ceremoniële rol vervult. Republikeinse Congresleden hebben om te beginnen meteen bezwaar gemaakt tegen de uitslagen in Arizona. Dit betekent dat de zitting wordt onderbroken voor debat in zowel het Huis van Afgevaardigden als de Senaat. De ceremonie kan op deze manier behoorlijk uitlopen. Sommige media vrezen dagenlang.

Trump vroeg Pence „buitengewone moed” te tonen en kiesmannen terug te sturen uit staten waar, volgens Trump, tijdens de stembusgang de regels illegaal zijn veranderd om de Democraten aan een overwinning te helpen.

„Alles wat Mike hoeft te doen is ze terugsturen en dan winnen we”, zei Trump. Hij gaat ervan uit dat vicepresident Pence niet alleen een ceremoniële rol heeft bij de plechtige vaststelling in het gebouw van het Congres, het Capitool, van wat de kiesmannen hebben gestemd.

De Republikeinse leider in de Senaat, Mitch McConnell, verwierp de claim van Trump dat de verkiezing was gestolen en noemde die een „samenzweringstheorie.” Hij wees op de vele rechtbanken die die claim hebben weersproken, waaronder rechters die Trump zelf heeft genomineerd.

Chuck Schumer, de Democratische leider in de Senaat, zei dat senatoren die tegen de uitslag stemmen zich schuldig maken aan „een poging tot staatsgreep.” Een dozijn Republikeinse senatoren, onder wie Texaan Ted Cruz, heeft aangekondigd dat te doen.

In het Amerikaanse stelsel krijgt de winnende partij in een staat alle aan die staat toebedeelde kiesmannen die de uiteindelijke uitslag bepalen. Voor Biden moeten zoals de wet voorziet 306 kiesmannen stemmen, en voor Trump 232.

Vijftien jaar geleden maakten twee Democratische volksvertegenwoordigers bezwaar tegen de kiesmannen van Ohio. Zij meenden dat er in de verkiezingen in Ohio was geknoeid. Het leidde tot een debat in zowel het Huis van Afgevaardigden als in de Senaat. Die veegden na een stemming het bezwaar van tafel en de kiesmannen uit Ohio stemden zoals voorzien.