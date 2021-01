Trump-supporters bestormen Capitool Washington: zitting Amerikaanse Senaat afgebroken

Volgens persbureau Reuters zijn aanhangers van president Trump voor het gebouw slaags geraakt met de politie. Het Huis van Afgevaardigden en de Senaat hebben onverwacht een noodpauze ingelast. Op beelden is te zien dat Trump-supporters het Capitool al filmend binnenwandelen met vlaggen.

Ook zijn er botsingen te zien tussen ordetroepen en Trump-supporters. Woensdag hoorden ze slecht nieuws: de Democraten krijgen door de verkiezingen in Georgia vermoedelijk de controle in zowel het Huis als de Senaat.

Ⓒ Bloomberg

Terwijl zijn aanhangers het Amerikaanse Congres bestormden, kwam president Donald Trump niet met een oproep aan hen om te vertrekken en tot rust te komen. In plaats daarvan uitte hij kritiek op zijn eigen vicepresident, Mike Pence. Die „had niet de moed om te doen wat had moeten worden gedaan om ons land en onze grondwet te beschermen”, schreef Trump op Twitter. „De Verenigde Staten eisen de waarheid!”, voegde hij eraan toe. Later riep Trump wel op de politie en handhavers te respecteren en vredelievend te blijven. „Zij staan aan de kant van ons land.”

De Amerikaanse vicepresident Mike Pence weigerde op eigen houtje de ceremonie te saboteren waarmee officieel wordt vastgesteld dat Joe Biden de winnaar is van de presidentsverkiezingen in november. Trump had van tevoren zijn plaatsvervanger opnieuw opgeroepen een stokje te steken voor de officiële winst van Biden.

Merkwaardige beelden vanuit het streng beveiligde politieke centrum van Washington. Ⓒ AFP

Ⓒ AFP

Duizenden mensen hebben zich in Washington verzameld voor een demonstratie over het aflopen van de termijn van president Donald Trump, op wat vermoedelijk de ’dag des oordeels’ gaat zijn. Trump noemde het zelf ’Wild Wednesday’. De sfeer is gespannen.

Betogers buiten het Capitool die vinden dat er verkiezingsfraude is gepleegd en Trump heeft gewonnen, zijn begonnen barricades te verwijderen en belagen het gebouw dat de oproerpolitie afschermt. The Washington Post meldt dat een groep demonstranten een linie dranghekken doorbrak en doorrende richting het Capitool zelf. „Het lijkt erop dat ze niet snel gaan vertrekken”, zegt een verslaggeefster van NBC News.

Pence opende de zitting van beide Kamers van het Amerikaanse Congres om de verkiezingsuitslagen te bekrachtigen. Hij zei niet de persoon te zijn om nu de uitslagen te betwisten, maar leden kunnen dat wel volgens Pence en moeten dat ook doen als ze denken dat er onregelmatigheden hebben plaatsgevonden.

Pence zei dat hij zorgen heeft over de scepsis die bij veel Amerikanen leeft over de uitslagen. Het is normaal een formele gebeurtenis van circa een half uur waarbij de vicepresident een ceremoniële rol vervult. Republikeinse Congresleden hebben om te beginnen meteen bezwaar gemaakt tegen de uitslagen in Arizona. Dit betekent dat de zitting wordt onderbroken voor debat in zowel het Huis van Afgevaardigden als de Senaat. De ceremonie kan op deze manier behoorlijk uitlopen. Sommige media vrezen dagenlang.

Ondertussen gaan duizenden Trump-stemmers de politieke avond volgen bij het Capitool. Ze verzamelen zich bij het Washington Monument. Burgemeester Muriel Bowser van Washington heeft de Nationale Garde verzameld. Ze droeg mensen op geen wapens mee te nemen naar de demonstratie. Vooraf was de vrees dat rechtse Trumpfans en extreem-rechtse milities konden clashen met het extreem-linkse Antifa. Trump zei deze week dat dat een „terroristische organisatie” is en dat zij in de gaten worden gehouden door de veilgheidsdiensten.

Trump vroeg Pence „buitengewone moed” te tonen en kiesmannen terug te sturen uit staten waar, volgens Trump, tijdens de stembusgang de regels illegaal zijn veranderd om de Democraten aan een overwinning te helpen.

Pence

„Alles wat Mike hoeft te doen is ze terugsturen en dan winnen we”, zei Trump. Hij gaat ervan uit dat vicepresident Pence niet alleen een ceremoniële rol heeft bij de plechtige vaststelling in het gebouw van het Congres, het Capitool, van wat de kiesmannen hebben gestemd.

De Republikeinse leider in de Senaat, Mitch McConnell, verwierp de claim van Trump dat de verkiezing was gestolen en noemde die een „samenzweringstheorie.” Hij wees op de vele rechtbanken die die claim hebben weersproken, waaronder rechters die Trump zelf heeft genomineerd.

Chuck Schumer, de Democratische leider in de Senaat, zei dat senatoren die tegen de uitslag stemmen zich schuldig maken aan „een poging tot staatsgreep.” Een dozijn Republikeinse senatoren, onder wie Texaan Ted Cruz, heeft aangekondigd dat te doen.

Bekijk ook: Trump draait zijn vicepresident Mike Pence de duimschroeven aan

In het Amerikaanse stelsel krijgt de winnende partij in een staat alle aan die staat toebedeelde kiesmannen die de uiteindelijke uitslag bepalen. Voor Biden moeten zoals de wet voorziet 306 kiesmannen stemmen, en voor Trump 232.

Vijftien jaar geleden maakten twee Democratische volksvertegenwoordigers bezwaar tegen de kiesmannen van Ohio. Zij meenden dat er in de verkiezingen in Ohio was geknoeid. Het leidde tot een debat in zowel het Huis van Afgevaardigden als in de Senaat. Die veegden na een stemming het bezwaar van tafel en de kiesmannen uit Ohio stemden zoals voorzien.