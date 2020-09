Man op strand Sint Maartenszee met golfclub tegen hoofd geslagen

Dat meldt de politie Schagen. De mishandeling vond plaats op het strand van Sint Maartenszee ter hoogte van strandpaviljoen New Zuid.

Volgens de politie kwam de hond agressief op het echtpaar af en wilde hij hun twee aangelijnde honden bijten. De Duitser besloot daarop de Stafford met een stok weg te duwen.

Signalement

De politie heeft inmiddels een signalement verspreid. De verdachte is een blanke man van ongeveer 40 jaar met een sportief uiterlijk. Hij was in het gezelschap van een eveneens 40-jarige vrouw in een topje. Getuigen worden opgeroepen zichzelf bij de politie te melden.