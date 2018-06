Kraamhok beschermt kalfje juist

Annemieke Schinkel schrijft:

Voor boeren is hard werken, 24 uur per dag, 7 dagen in de week voor lage prijzen al decennia lang een gegeven.

Gelukkig staat bij ons de passie voor planten en dieren bovenaan. Het mooiste van het werken met dieren zijn de geboorten van kalfjes. Juist bij deze gebeurtenis lopen we even harder om de koe zo weinig mogelijk stress te laten ervaren. Daarom wordt korte tijd na de bevalling het kalfje in een kraamhok gedaan, te vergelijken met een wiegje voor een baby. De koe komt weer in de dagelijkse routine tussen de soortgenoten. En het kalf heeft een beschermd eigen plekje en kan zo niet verdrukt worden in de stal voor de grote koeien.

Jammer dat sommige mensen zich niet kunnen inleven in deze passie en twijfelen aan de boers beste bedoelingen. Het aannemen van de motie van de Partij vd Dieren om kalveren langer bij de koe te laten blijven, is de zoveelste steek onder water voor veehouders. Hiermee is weer gebleken dat de meeste politici niet weten dat de Nederlandse melkveesector hard werkt aan gezonde en tevreden melkkoeien en hun kalfjes. Want - zegt u nu zelf ?- als onze dieren niet tevreden zijn, zijn wij dat toch ook niet?

