Pakistan pakt tientallen extremisten op

Volgens de woordvoerder waren de opgepakte extremisten betrokken bij meerdere grote aanvallen, onder meer op Pakistaanse luchtmachtbases, een groot vliegveld en politiebureaus. Verscheidene arrestanten planden ook een aanval op een gevangenis in Hyderabad. Bij die actie zouden ze Khalid Omar Sheikh hebben willen bevrijden, die is veroordeeld voor de moord op de journalist Daniel Pearl van de Wall Street Journal, die in 2002 werd ontvoerd.

Het bevrijdingsplan was in een vergevorderd stadium, zei legerwoordvoerder Asim Bajwa. Voor de uitvoering waren 25 man geselecteerd, van wie zes zelfmoordbomaanslagen moesten plegen. In een schuilplaats werden meer dan 350 kilo explosieven gevonden. Wapens, explosieven en munitie waren volgens televisiebeelden het gebouw in gesmokkeld in wasmachines.

Lashkar-e-Jhangvi hangt een radicale islamistische ideologie aan. De groep had ooit banden met Pakistaanse geheime diensten. Volgens legerwoordvoerder Bajwa zweren al-Qaeda en Jhangvi-e-Lashkar samen met de Pakistaanse Taliban. "Onze conclusie is dat alle terroristische groepen proberen met elkaar samen te werken om terreuraanvallen uit voeren", zei hij.