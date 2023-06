Sporen van 4000 jaar oud heiligdom gevonden in Tiel

Het heiligdom bestond volgens de geraadpleegde archeologen uit meerdere heuvels, houten palen, begraafplaatsen en een „rituele” weg. Op de grootste heuvel was een zonnekalender te vinden, te gebruiken voor bijvoorbeeld het bepalen van oogstdagen.

De grootste heuvel werd ook gebruikt als observatorium. „Een persoon, bijvoorbeeld een priester of priesteres, stond op de heuvel, die van boven plat was en waarop waarschijnlijk een grote paal stond. Vanaf het vaste punt van de paal bekeek de priester dan de stand van de zon. Rond de heuvel stonden meer palen als markering. Die hielpen de priester het precieze moment in het jaar te bepalen”, heeft Tiel begrepen.

Rond de heuvel lag een ondiepe greppel met verschillende doorgangen. „Op bepaalde dagen scheen de zon recht door die doorgangen op de heuvel. Net als in Stonehenge, waar de zon op belangrijke dagen tussen de stenen door schijnt”, aldus Tiel verwijzend naar de beroemde oudheid in Engeland. Zonnestralen liepen ook naar andere plaatsen.

Op de plekken waar de zon recht door de openingen scheen, vonden archeologen ook skeletten van dieren, maar ook resten van losse schedels van mensen en spullen zoals een bronzen speerpunt. Voorts werden vergane delen van een houten boerderij aangetroffen, met onder meer weefgewichten en bijlen.

De opgravingen hadden al in 2017 plaats op een industrieterrein, maar pas „na jaren onderzoek deden de archeologen kortgeleden deze spectaculaire ontdekking.” Door de vele vondsten duurde het namelijk lang voordat er een duidelijk beeld ontstond. Een kleine tweehonderd archeologen waren in de loop der jaren betrokken, maar het onderzoek van de grafheuvels werd geleid door Cristian van der Linde van BAAC BV Archeologisch en Historisch Onderzoek.

Een aantal vondsten, allemaal klein van stuk, is vanaf vrijdag te zien in het Flipje en Streekmuseum in Tiel. In het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden is een overblijfsel van een graf van meerdere mensen, vrouwen en kinderen, uit het heiligdom te bekijken. Op de plek zelf is niets meer te zien.