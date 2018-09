Hollande: Russische hulp Assad moet stoppen

,,Ik vraag dat de Russische acties stoppen, want door de bombardementen zijn al duizenden mensen ontheemd geraakt '', zei Hollande in een televisie-interview na de herschikking van zijn kabinet in Frankrijk. ,,We moeten ervoor zorgen dat Bashar al-Assad aftreedt.''

Hij voegde eraan toe dat Assad zijn volk afslacht, geholpen door Moskou. Holland prees zijn nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, Jean-Marc Ayrault, die volgens hem als ervaren oud-premier geschikt is de taak van de afgetreden Laurent Fabius over te nemen.