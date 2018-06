Jumbo roept zalm terug

In samenspraak met de leverancier en de NVWA vraagt Jumbo consumenten die gerookte zalmsnippers (150 gram) en gerookte zalmplakken (100 gram) terug te brengen naar één van haar winkels. Het betreft een maatregel voor een selectie van deze producten in verband met de aanwezigheid van de listeria bacterie, aangetoond in een uitgebreide steekproef. Wanneer deze bacterie bovenmatig aanwezig is, kan het consumeren van de genoemde producten een gevaar vormen voor de gezondheid, met name bij zwangere vrouwen, ouderen en mensen met een verzwakt afweersysteem.

De supermarktketen heeft besloten geen enkel risico te nemen en de producten terug te roepen. Consumenten kunnen de Jumbo gerookte zalmsnippers 150 gram (EAN8718449021280 met THT 29-02-2016) en Jumbo gerookte zalmplakken 100 gram (EAN 8718449045033 met THT 23-02-2016, 25-02-2016, 26-02-2016 en 01-03-2016) terugbrengen bij een Jumbo winkel. Zij ontvangen dan direct hun geld terug.