‘Twan en Mark, nooit meer doen’

Gisteren werd voor de eerste keer in Nederland het Correspondents' Dinner georganiseerd, waarbij premier Rutte de parlementaire pers op de hak nam. “Ieder land zijn tradities. Dit is niet Nederlands”, vindt een lezer die de heren Twan en Mark (of een volgende Minister-President) wil adviseren het bij deze ene keer te laten. “We hebben andere prioriteiten.” Eens, maar nooit meer? We horen graag uw mening.