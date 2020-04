Politie dringend op zoek naar veroordeeld moordenaarsduo

Van het moordenaarsduo ontbreekt sindsdien ieder spoor. De twee mannen moeten een straf uitzitten vanwege een dodelijke schietpartij op 9 januari 2018 in Breda. De politie ontdekte het lichaam van Soufian Zouagh. Hij was met 2 kogels uit 2 wapens van dichtbij door het hoofd geschoten. Volgens de rechtbank ging het om „een geplande en kille liquidatie van een weerloos persoon.” Zouagh was na een eerder bezoek van zijn ’vrienden’ in slaap gevallen, uit niets bleek dat hij vermoedde wat hem boven het hoofd hing.

Uit voorlopige hechtenis

Beide mannen zaten daarna anderhalf jaar vast, maar werden in oktober 2019 voorlopig vrijgelaten tot hun zaak voor de rechter zou komen. Op donderdag 9 april 2020 veroordeelde de rechter hen tot 20 jaar gevangenisstraf voor moord. De mannen zijn sindsdien spoorloos. Dinsdagavond toonde de politie foto’s in het programma Opsporing Verzocht. De mannen zijn vuurwapengevaarlijk.