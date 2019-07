Zuid-Korea houdt Noord-Koreanse schippers aan

Direct nadat het kleine houten bootje in Zuid-Koreaanse wateren terechtkwam, stuurde Zuid-Korea er een marineschip op af. Normaal gesproken worden vissersboten teruggestuurd, maar in dit geval werden de bemanningsleden en de boot meegenomen naar de haven van Yangyang.

Noord-Koreaanse vissersboten overschrijden de grens regelmatig, maar varen meestal snel weer terug. Of de drie aangehouden Noord-Koreanen ook vissers zijn, is niet bekend. Waarom ze zijn meegenomen is ook nog niet bekendgemaakt.