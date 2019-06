Haagse ambtenaren door groen gele wasstraat

De partij komt met het initiatiefvoorstel ’Den Haag First. Koopt Haagsche waar, dan helpen we elkaar!’ , dat wordt overhandigd aan de eigen wethouders Rachid Guernaoui (ambtenarij) en Richard de Mos (economie). Met het voorstel, opgesteld door raadslid Ralf Sluijs, wil de partij het fundament onder de lokale ondernemers versterken door te zorgen dat het geld in de stad blijft. „Ik vind dat de gemeente het smeermiddel moet zijn voor de lokale economie en niet het zand dat alles stroef maakt”, aldus Sluijs.

Daar past het wasstraatidee bij, zo stelt hij. Geen poging om ambtenaren de oren te wassen, maar belangrijke basiskennis. „Zand en veen, de acht stadsdelen, het Binnenhof, Haagse Harry, koninklijke residentiestad, van Kooten en de Bie, Duindorp, Scheveningen en Loosduinen bepalen voor een groot deel het Haagse dna”, aldus Sluijs. „Die groen-gele bril is noodzakelijk voor een goed functionerende ambtenaar. En in die spoedcursus moet ook gelijk duidelijk worden dat het gewaardeerd wordt als ambtenaren hun geld hier uitgeven.”

Eigen ambtenaar eerst

Volgens hem moet sowieso het uitgangspunt zijn dat gemeente-ambtenaren in Den Haag wonen. „Bij gelijke geschiktheid, willen we graag een Haagse kandidaat”, aldus Sluijs. Dat geeft verschillende voordelen, naast kennis over de stad. „Hun salarissen worden dan, in elk geval voor de dagelijkse boodschappen, in de stad uitgegeven”, aldus Sluijs. „En ambtenaren hebben zelf last of profijt van die beleidsbeslissingen. Hun kinderen gaan hier naar school, ze winkelen hier en maken gebuik van sportvoorzieningen.”

Ook vindt de partij dat per direct gestopt moet worden met het inhuren van externe bureaus en zzp’ers van buiten de stad voor allerlei projecten. „Wat kunnen zij concreet weten van de sociale context van wijken? Daarnaast verdwijnt de de door hun opgebouwde kennis en ervaring direct weer uit de stad wanneer het project is afgelopen. Ons inziens is dat kennis- en kapitaalvernietiging.”

Haagse Knaak

De partij pleit ook voor een eigen lokale munt: de Haagse Knaak. Voor de 8660 ambtenaren zou het kerstgeschenk moeten bestaan uit deze munt. „Dan pomp je - hoppa - in één keer 3,5 ton in de economie. Het Bristol Pound in Groot-Brittannië is al jaren een succes”, noemt Sluijs als voorbeeld. „En in Nederland zijn er voorbeelden als de Eindhovense Stuiver, Friese Knaak en het Tilburgertje. Hoofddoel is de koopkracht van de lokale gemeenschap binnen de Haagse wijken, stad en bedrijfsleven te houden.”