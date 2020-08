Op de vlucht voor code oranje: ’Direct naar huis was dure grap’

Marco Kievit zat met zijn vrouw en twee dochters op Mallorca. „Er lijkt wel een vloek op onze vakanties te rusten.” Ⓒ eigen foto

Amsterdam - Nederlanders in vakantieoorden als Ibiza en Mallorca zijn geschrokken van het oranje reisadvies dat dit weekeinde door het ministerie van Buitenlandse Zaken is ingesteld. Sommigen zijn halsoverkop vertrokken. Niet iedereen begrijpt de ’kleurverandering’ echter. „Ik zit hier veiliger dan in Nederland!”