Riskante opstopping boven Londen door toestel Britse luchtmacht

Zeker vier vliegtuigen van British Airways en een toestel van Virgin Atlantic werden vanwege de overbezetting van het luchtruim gedwongen om elders te landen, op Gatwick, Stansted of Luton. Veel andere vluchten moesten aan de grond blijven of cirkelden een tijdje rond boven Hethrow tot er ruimte beschikbaar kwam om te landen.

De verstoring werd volgens The Daily Mail veroorzaakt door een vliegtuig van de Royal Air Force (RAF). Het toestel had meer tijd nodig om een vlucht over het burgerluchtruim af te maken, aldus een woordvoerder van het Britse ministerie van Defensie tegen de krant. Meer kon de zegsman daar niet over kwijt.

Laag brandstofpeil

Door de opstopping, die ongeveer een uur aanhield, kwamen sommige vluchten met een laag brandstofpeil te zitten. Een piloot die daardoor nog maar weinig brandstof over had, riep dat om tegen de passagiers. „Het was nogal alarmerend toen de kapitein na een tijdje rond Heathrow te hebben gevlogen, aankondigde: ’Dames en heren, we hebben nog ongeveer vijf tot tien minuten’ aan brandstof over, dus we moeten misschien omleiden naar Gatwick”, vertelt een van de inzittenden.

