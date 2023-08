Bijna 5 jaar cel voor ex-agent om rol bij moord George Floyd

MINNEAPOLIS - De Amerikaanse ex-agent Tou Thao is veroordeeld tot een celstraf van bijna vijf jaar voor medeplichtigheid aan de dood van George Floyd, de zwarte Amerikaan die in 2020 tijdens zijn gewelddadige arrestatie stierf. De rechter was teleurgesteld dat Thao niet meer berouw toonde, melden Amerikaanse media.

Tou Thao (links) is veroordeeld tot een celstraf van bijna vijf jaar. Ⓒ ANP / Abaca Press