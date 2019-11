Blokkeerfriezin Jenny Douwes spreekt op congres Forum voor Democratie

Volg de tweets van onze politiek verslaggever onderaan dit bericht.

Het is voor de vierde keer dat de kleinste partij van de Tweede Kamer, die in de peilingen op een veelvoud staat van de twee Kamerzetels die het nu heeft, bij elkaar komt. Met ambassadeur Hoekstra is er een opvallende spreker. De afspraak met de diplomaat viel in Den Haag niet overal in goede aarde. De ambassade wrong zich deze week dan ook in allerlei bochten om te benadrukken dat deze vertegenwoordiger van de regering-Trump echt geen partij koos voor FvD.

De sprekers zullen vanaf 14.00 uur het podium betreden. Dan zit de besloten ledenvergadering, ook media mochten daar niet bij zijn, er al op. Na twee uur congresseren volgt nog een ‘muzikaal optreden’, belooft het programma, waarop afgesloten wordt met een borrel.

