Baby krijgt per ongeluk coronavaccin in plaats van hepatitis B-injectie

De familie bracht de baby in juli naar een kliniek in Izmir voor een hepatitis B-injectie, een vaccinatie die alle baby’s in Turkije krijgen als ze één maand oud zijn. Maar door een fout kreeg de baby per ongeluk het Pfizer-vaccin.

Gezondheidsmedewerkers begrijpen nog steeds niet hoe dit heeft kunnen gebeuren, omdat het vaccinatiesysteem computergestuurd is. Als veiligheidsmaatregel wordt elke injectie met een streepjescode gekoppeld aan de naam van de ontvanger. Maar door een onbekende fout is dat bij de baby misgegaan. De medewerker ontdekte al snel dat de baby de verkeerde injectie had gekregen en lichtte meteen de lokale autoriteiten in.

Antilichamen

Ambtenaren gingen een paar uur na de afspraak meteen naar de woning van de familie om hen te waarschuwen. Ze kregen te horen dat ze de baby naar het ziekenhuis moesten brengen. Dat meldt Dilek Guzel, een advocaat die de familie vertegenwoordigt, in een verklaring.

De baby werd een week lang in het ziekenhuis gecontroleerd. „Mijn cliënten hebben te horen gekregen dat het onbekend is wat de langetermijngevolgen zullen zijn”, zegt Guzel.

Het incident kwam eerder deze week aan het licht tijdens een interview met professor Zafer Kurugo van Ege University Hospital in Izmir. Hij onderzocht de baby na de injectie.

„We hebben de baby dagenlang in de gaten gehouden”, zegt Kurugol. De baby, die een dosis voor een volwassenen kreeg toegediend, ondervond volgens hem geen nadelige gevolgen. Het kind ontwikkelde na de injectie antilichamen tegen het coronavirus.