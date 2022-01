Hoe Belgische kidnapper de politie naar lichaam Dean (4) leidde

Premium Binnenland

Buurt rouwt om ’Ali’ Petalo: ’Jongens van 16 nemen niet altijd beste beslissingen’

De 16-jarige Armando Petalo, die zondagavond werd doodgeschoten in zijn eigen ouderlijk huis aan de Sinderenstraat in Amsterdam-Zuidoost, was een graag geziene buurjongen voor veel bewoners. De buurt is dan ook in diepe rouw gedompeld.