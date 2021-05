Gratie voor tot levenslang veroordeelde viervoudig moordenaar Loi Wah C. (62)

Dat heeft het ministerie maandagochtend bevestigd aan De Telegraaf na een tip hierover. Het is de tweede keer sinds 1986 dat er gratie is verleend in Nederland aan een levenslang gestrafte. C. werd in 1988 veroordeeld voor een moord op het Chinese gezin Tang in Rotterdam. De man heeft altijd ontkend zelf de vier gezinsleden te hebben doodgestoken.

C. had al zes gratieverzoeken ingediend. De zevende keer was het raak. In januari kreeg Cevdet Y., de man die zes mensen doodschoot in café ’t Koetsiertje, gratie. Hij zat al sinds 1984 vast.

Gratieverzoek ’zes keer eerder afgewezen’

„Ik kan op dit moment niets anders doen dan gratie verlenen. De heer C. heeft zeven keer een gratieverzoek ingediend en die hebben we zes keer afgewezen”, zegt demissionair minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker in een reactie. „Zoals de gratiewet voorschrijft heb ik het Openbaar Ministerie en de rechter om advies gevraagd. Zowel de rechter als het Openbaar Ministerie adviseert bij het zevende gratieverzoek aan de heer C. onvoorwaardelijke gratie te verlenen nu er geen argumenten meer zijn om gratie te weigeren.”

„Ik heb de heer C. daarom voorgedragen voor gratie met de voorwaarde dat hij direct het land verlaat. Dat is inmiddels gebeurd. Voorop staat dat gratie de veroordeling niet wegneemt en de dader nog steeds schuldig is bevonden aan de feiten die hij heeft gepleegd. Het vonnis blijft staan.”

„Ik ben ik mij ervan bewust dat dit een ingrijpend besluit is en zowel maatschappelijk als politiek tot discussie kan leiden.” Zo staat te lezen in een brief van het Ministerie van Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer.

Loi Wah C. werd in 1987 op 29-jarige leeftijd opgepakt voor een gruwelijke gezinsmoord in Rotterdam. C. kreeg voor viervoudige moord levenslang opgelegd. De andere verdachte ging vrijuit.

C. heeft talloze verklaringen afgelegd. De kern van zijn verhaal was steeds: „ik was er wel bij, maar ik heb niet gestoken.”