Bestuurder auto omgekomen door ongeval bij Zeeuwse Scharendijke

Ⓒ PROVICOM

SCHARENDIJKE - Bij een verkeersongeluk in Zeeland is donderdagochtend de bestuurder van een auto om het leven gekomen. De auto kwam in botsing met een andere auto op de Brouwersdam (N57) in de buurt van Scharendijke, door nog onbekende oorzaak. De bestuurder van de andere auto is naar een ziekenhuis gebracht. Over de ernst van de verwondingen van deze persoon is niets bekendgemaakt.