Vrouw (32) en hondje omgekomen door ongeluk bij Zeeuwse Scharendijke

Binnenland

Bestuurder krijgt 5 jaar cel na doodrijden tieners Esmee en Ilse in Alblasserdam

De automobilist die op 6 mei in Alblasserdam de tieners Esmee (19) en Ilse (18) doodreed, is maandag door de rechtbank in Dordrecht veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf. Na het uitzitten van zijn tijd in de cel raakt dader Abdelghafour El B. (25) voor nog eens tien jaar zijn rijbewijs kwijt.