’Geen beperkingen’ bombardementen Syrië

„Er zijn geen operationele beperkingen”, zei Hennis. „Geen doelen zijn op voorhand uitgesloten.” De enige toetssteen bij het uitkiezen van militaire doelen is het militair oorlogsrecht, zei de VVD-bewindsvrouw, met het voorkomen van burgerslachtoffers bovenaan de checklist.

Volgens dat oorlogsrecht gelden olieraffinaderijen en banken als beschermde burgerdoelen, ook als ze in handen zijn van IS. Als die objecten de oorlog direct voeden, vormen ze weer wel gerechtvaardigde doelwitten. Bij IS is dat het geval: hun voertuigen lopen op roofolie.

Mandaat

Hennis benadrukte dat er ook bij het bestoken van IS in Syrië geen ’caveats’ (operationele beperkingen) zijn. Toch is de missie wel degelijk strak omlijnd, zowel geografisch (alleen het oosten) als militair. Zo mogen onze F-16’s weliswaar luchtsteun leveren aan grondtroepen van Koerdische en Iraakse strijdkrachten en die van de Syrische oppositie, maar niet als het Syrische regeringsleger bij die gevechten betrokken is. „Daarvoor ontbreekt het mandaat.”

Dat betekent nog niet dat de Syrische dictator Assad nu opeens een soort ’ongemakkelijke bondgenoot’ in de strijd tegen IS is geworden, zo benadrukte minister Koenders (Buitenlandse Zaken). Assad moet uiteindelijk weg. „Degenen die het probleem Assad niet onderkennen, hebben geen oplossing, ook niet voor IS.” Hij wees erop dat het gros van de Syriërs is gevlucht voor de vatbommen van Assad.

Sancties

Dat Assad terreinwinst boekt en daarbij wordt gesteund door Russische bombardementen op burgers in en rond de stad Aleppo, is ’onacceptabel’, zo zei Koenders, die kwestie komend weekend met zijn EU-collega’s gaat bespreken.

Voor uitbreiding van de sancties richting Rusland voelt Koenders echter niets. Die zijn opgelegd vanwege de Russische inmenging in Oekraïne. Hij ’verzet’ zich ertegen die conflicten met elkaar te verknopen. „Het risico is dat je dan zegt: ’Om het één voor elkaar te krijgen, moeten we het ander laten’.” Voor vrede in Syrië kan echter niemand om de Russen heen, zei hij.

Het hernieuwde Syrisch-Russische offensief bij Aleppo zou al vijfhonderd dodelijke slachtoffers hebben geëist, voornamelijk burgers. Tienduizenden burgers zijn naar de grens met Turkije gevlucht.

De uitbreiding van de missie naar Syrië is politiek niet meer omstreden. Van de Kamerfracties zijn alleen de SP, GroenLinks, de Dierenpartij en Kuzu/Öztürk tegen.