Doveninternaat gered

Dekker vindt dat de kinderen verdeeld kunnen worden over scholen in het hele land. Daar zouden ze in klasjes met dove kinderen bij elkaar kunnen worden gezet. Door dit op middelbare scholen te doen waar ook kinderen zonder handicaps leren, zouden ze beter mee kunnen doen in de samenleving. Nu verblijven in het internaat nog zestig dove kinderen, die samen met andere doven in Groningen naar de middelbare school gaan.

In het kader van het passend onderwijs vindt Dekker dat de kinderen zoveel mogelijk naar reguliere scholen zouden moeten gaan. Maar dat is voor deze kinderen ondoenlijk, zegt D66’er Van Meenen. „Je kan niet overal in reguliere klassen een doventolk zetten, dat is noch goed voor het kind, noch voor de rest van de klas.” PvdA-Kamerlid Ypma vult aan: „Op het schoolplein worden deze kinderen dan toch te vaak buitengesloten. Het is natuurlijk niet cool als er bij het spelen de hele tijd een gebarentolk naast staat.”

Het terugfluiten van Dekker is de zoveelste tik op de vinger die hij krijgt van het parlement. Vorige week maakte de Eerste Kamer nog korte metten met zijn nieuwe Mediawet, gisteren werd al bekend dat de coalitie in de Tweede Kamer ontevreden is over het feit dat steeds meer kinderen een ontheffing van de leerplicht krijgen om medische redenen. Vorige herfst draaide het parlement zijn plannen voor een verplichte rekentoets al de nek om.