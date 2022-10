Definitief verbod op verkoop van nieuwe auto’s en busjes die CO2 uitstoten in 2035

Over de nieuwe regels is in Brussel een historisch akkoord bereikt tussen de Europese Commissie, lidstaten en het Europees Parlement. Naast het verbod is een tussenstap afgesproken voor 2030. Vanaf dat moment worden de bestaande uitstootnormen voor nieuwe wagens aangescherpt: ten opzichte van vorig jaar moet de CO2-uitstoot van auto’s 55 procent minder zijn. Voor busjes is een halvering voldoende.

Autofabrikanten krijgen tot 2030 nog ruimte om wagens te produceren die afwijken van de bestaande CO2-doelstellingen. Dat mag alleen als ze een bepaald percentage emissievrije of hybride voertuigen produceren. In het akkoord is afgesproken om de percentages te verhogen: bedrijven krijgen deze beloning alleen nog maar als een kwart van de geproduceerde auto’s emissievrij of emissiearm is.

„Deze deal is goed nieuws voor de automobilist”, denkt VVD-Europarlementariër en hoofdonderhandelaar Jan Huitema. Hij verwacht dat elektrisch rijden straks niet meer alleen voor de elite is. „Emissievrije auto’s worden met deze deal goedkoper en er komt sneller een tweedehandsmarkt. Schoon rijden gaat betaalbaarder en toegankelijker worden voor iedereen.”

Het autoplan komt uit de koker van de ’Europese klimaatpaus’ Frans Timmermans. De eurocommissaris heeft een heel pakket aan maatregelen gelanceerd om de CO2-uitstoot in 2030 met 55 procent te verminderen ten opzichte van 1990. Van alle plannen is tot nu toe alleen over de auto’s een definitief akkoord gekomen.

„Europese autofabrikanten bewijzen nu al dat ze klaar zijn om het voortouw te nemen”, reageert Timmermans. „De snelheid waarmee deze verandering de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden is opmerkelijk. Het is geen wonder dat over dit dossier als eerste een akkoord is gekomen.”

Binnenkort beginnen de onderhandelingen over Europese regels om te zorgen voor meer laadpalen in het landenblok. Het kabinet wilde overigens al een verbod op nieuwe auto’s met een verbrandingsmotor in 2030.