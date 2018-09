NAVO-overleg in teken afschrikking

De Russische bombardementen op burgerdoelen in Noord-Syrië zorgen voor nieuwe vluchtelingenstromen en verstoren de geopolitieke balans in de regio, zei NAVO-chef Jens Stoltenberg dinsdag. Volgens hem zendt de NAVO al een ,,krachtig signaal'' uit tegen intimidatie.

De ministers buigen zich onder meer over het Amerikaanse verzoek om AWACS-radarvliegtuigen beschikbaar te stellen voor de strijd tegen terreurbeweging IS. Een deel van de coalitie tegen IS houdt donderdagmiddag op verzoek van de VS nog een apart overleg in het NAVO-hoofdkwartier. De Amerikaanse defensieminister Ashton Carter vraagt naar verwachting om meer inzet.

Verder staat een Duits-Turks verzoek voor een grotere NAVO-rol bij het toezicht op de migrantenstroom tussen Griekenland en Turkije op de agenda.