Volledige vrijheid voor ex-vrouw Dutroux

Martin, die sinds 1996 in de cel zat, werd in augustus 2012 na herhaaldelijke verzoeken vervroegd vrijgelaten. Daarbij werd wel bepaald dat zij zich tien jaar lang aan bepaalde voorwaarden moest houden. Zo moest ze in therapie bij een psycholoog. Ook mocht ze geen verklaringen afleggen in de media of contact zoeken met de nog levende slachtoffers of hun naasten. Ze moest zich op geregelde tijdstippen melden bij justitie, mocht nooit zonder toestemming verhuizen en ook niet zomaar onaangekondigd op vakantie. In principe mag ze dat vanaf vrijdag allemaal weer wel, schrijft Het Nieuwsblad. Want de termijn waarvoor deze en andere voorwaarden golden, verstrijkt dan.

Martin werd schuldig bevonden aan de opsluiting van Laetitia Delhez, Sabine Dardenne, An Marchal, Eefje Lambrecks, Mélissa Russo en Julie Lejeune. In het geval van de laatste twee meisjes kwam daar nog het verzwarende element van "marteling" bij, stelt de Belgische VRT. Martin hongerde de kinderen uit.

Paul Marchal, de vader van slachtoffer An Marchal, schreef dinsdagavond op Facebook: "Het blijft moeilijk... zeker op een dag als vandaag. Zovele jaren geleden werd An op 23 augustus uit ons leven gerukt. Het wordt allemaal nog zoveel moeilijker als je net nu een gerechtsbrief krijgt met de zakelijke melding dat de voorwaarden gekoppeld aan de voorlopige vrijheid van Martin worden geschrapt. En dat zij vanaf aanstaande vrijdag 26/08 helemaal vrij is te gaan en staan waar ze wil. Ze is dan VRIJ... VERVROEGD..."

Dutroux zelf zal wellicht nooit meer vrijkomen. Hij kreeg een levenslange gevangenisstraf opgelegd en zit inmiddels al meer dan 25 jaar vast.