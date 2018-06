Blok loodst huurwet door de Kamer

Blok werkte een andere manier uit voor de berekening van de huurprijzen. Ook krijgen meer tijdelijke contracten een wettelijke basis, zodat er duidelijkheid over de beëindiging ontstaat.

Blok hoopt te bereiken dat mensen niet zo vaak meer in een huurhuis blijven hangen dat te groot of te goedkoop voor ze is. Hij wil eigenaren ook minder beducht maken om woonruimte te verhuren. Vaak zijn mensen bang dat ze niet meer van huurders afkomen. Met tijdelijke contracten hebben ze duidelijkheid. Ze moeten wel op tijd aangegeven dat er inderdaad een eind gaat komen aan het contract.

De Woonbond heeft gemengde gevoelens bij de Wet doorstroming huurmarkt. Zo is de belangenorganisatie blij dat beginnende huurders tegemoet worden gekomen en dat de prijsstijgingen worden geremd. Maar dat huurders bij commerciële aanbieders een verhoging van 2,5 procent kunnen krijgen voor kwalitatief mindere woningen, bevalt de bond helemaal niet.

Ook niet blij is de bond met de invoer van tijdelijke huurcontracten (contracten tot twee of tot vijf jaar). ,, De positie van huurders ten opzichte van verhuurders wordt ondermijnd.''

Vorige week stelde de Raad van State dat niet duidelijk in de wet staat dat de Belastingdienst moet zeggen of iemand boven de inkomensgrens voor een sociaal huis zit of niet. Blok heeft dit in de nieuwe wet beter opgenomen, maar de bond spreekt nog steeds van aantasting van de privacy.