’Het is lastig samenwerken met Wilders’

Amsterdam - „Iedereen heeft veel respect voor Geert Wilders maar hij wil over alles de controle houden en daardoor is het lastig samenwerken.” Dat zegt Wierd Duk in de wekelijkse podcast ’Het land van Wierd Duk’. Wierd sprak met meerdere kritische PVV’ers. Wie zou de leider moeten opvolgen? Met verder: waarom werd Donald Trump zo geschoffeerd tijdens de 75 jaar D-Day herdenking en het hoofdpijndossier ’criminele asielzoekers’. Die blijken helemaal niet te worden uitgezet.