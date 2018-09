OM vraagt vrijspraak voor mishandelen baby

De moeder was dinsdag niet bij de inhoudelijke behandeling van de zaak aanwezig. De rechtbank wil P. eerst zien om haar vragen te kunnen stellen over de mishandeling van de baby en ,,zo beter inzicht in de zaak te krijgen''. E. was wel bij de zitting aanwezig. De rechtbank heeft de zaak voor onbepaalde tijd aangehouden, omdat ze beide verdachten gelijktijdig wil horen.

Het meisje werd in september 2009 geboren. Het Rotterdamse tweetal bracht het kindje in december van dat jaar naar het ziekenhuis. Daar ontstond het vermoeden dat het meisje slachtoffer was geworden van kindermishandeling.

Het OM denkt dat het slachtoffertje vermoedelijk is gestorven aan complicaties die het gevolg zijn van de mishandeling van een jaar eerder. Zo werden botbreuken en hersenletsel gevonden na sectie op het lichaam.