Cel voor 155 cannabisplanten in kinderkamer

Na meldingen werden de planten tijdens een huiszoeking op 30 augustus van dit jaar op de opmerkelijke plek aangetroffen. Volgens de rechter leverde het illegale handeltje ongeveer 40.000 euro op en werd er stroom getapt.

Tegen haar zin in

Tijdens de rechtszaak bleek dat de dertiger de plantage in september van 2018 had opgezet, tegen de zin in van zijn ex-partner. De man zat in collectieve schuldbemiddeling en had volgens Het Nieuwsblad begrepen dat er met een cannabisplantage op korte termijn veel geld te verdienen viel. Via Nederlandse connecties wist hij het materiaal voor zijn handel te regelen. Zij namen ook twee van zijn oogsten over.

De ex-partner stond de plantage in haar woning toe, maar wilde er verder niets mee te maken hebben. Ze kreeg ondanks dat haar advocaat pleitte voor vrijspraak, toch een straf opgelegd. De vrouw komt nog wel in aanmerking voor een straf met uitstel.