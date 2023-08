Man die miljoenen euro’s verdiende met illegale tv-dienst probeerde vanuit detentie door te gaan

Tientje per maand voor streamingsdiensten en 10.000 zenders

DEN HELDER - De eigenaar van Globe Datacenter BV die vanuit een bedrijfspand in het Ravelijncenter in Den Helder een illegale tv-dienst aanbood en in mei van dit jaar werd opgepakt, zou vanuit detentie hebben geprobeerd het datacenter opnieuw op te starten.