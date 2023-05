Weer explosie in Rotterdam: theehuis beschadigd

Er zijn geen gewonden gevallen, zegt de politie. Wel raakte de voordeur beschadigd door de ontploffing, die rond 03.00 uur plaatsvond. De politie heeft de omgeving afgezet en doet onderzoek.

De politie zegt dat op camerabeelden te zien is dat iemand vermoedelijk zwaar vuurwerk afsteekt bij het portiek en vervolgens wegrent. Deze persoon, die volgens de politie in het zwart is gekleed, is nog niet aangehouden. De politie roept getuigen op om zich te melden. Hetzelfde geldt voor omwonenden met bijvoorbeeld een deurbelcamera waarop mogelijk iets te zien is.

Ⓒ AS Media

Groot aantal explosies

Het is niet de eerste explosie in de Maasstad: de regio Rotterdam heeft de afgelopen maanden te maken met een groot aantal explosies. Dit jaar waren er al meer dan vijftig en dat zijn er meer dan in heel vorig jaar. De explosies worden in verband gebracht met ruzies in het drugsmilieu.

Een paar dagen geleden vond er nog een ontploffing plaats bij een Surinaams geldwisselkantoor, twee weken geleden was het een woning waar een explosief afging.