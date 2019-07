Explosie Vlaardingen blijkt gezinsdrama

„Sporen tonen aan dat hij zijn vrouw om het leven bracht”, meldt de politie. De explosie vond afgelopen vrijdag rond 09.00 uur plaats. Een deel van de woning werd weggeblazen. Na een korte brand werden de lichamen van een man en een vrouw gevonden.

Maandag werd de identiteit van de slachtoffers vastgesteld. Het bleek te gaan om de bewoners. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat de vrouw (38) om het leven is gebracht en de man door de explosie is omgekomen. Hulpinstanties staan de nabestaanden bij, zo laat de politie weten.

