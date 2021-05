Miljoenen gevonden in Brits appartement: ’We wisten niet wat we ermee moesten’

Het gaat om de grootste geldvangst ooit in de Engelse hoofdstad, zegt de hoofdofficier van de Londense politie. Het geld - omgerekend bijna zes miljoen euro - was volgens de politie erg vies, lag over de vloer verspreid en was in plastic zakken gepropt. De talloze geldbiljetten lagen deels verstopt onder een bed.

Ⓒ Metropolitan Police

De criminelen lieten aan de politie doorschemeren dat ze door de coronacrisis geen idee hadden hoe ze van het geld af moesten komen, meldt de London Evening Standard. De verdachten hebben schuld bekend. Ook in enkele andere appartementen werden nog eens grote hoeveelheden geld gevonden.