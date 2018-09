Buurtzorg wil driekwart TSN overnemen

Buurtzorg heeft het voorstel maandag naar de gemeenten gestuurd. Die hebben twee weken om te reageren. Het bedrijf is bereid de zorg van TSN over te nemen in gemeenten die meer dan 21 euro per uur willen betalen. TSN had eerder al geklaagd dat gemeenten te weinig willen betalen voor het werk dat de thuiszorgers doen. Daardoor zou het bedrijf er geld op toeleggen.

Het is niet bekend wat de plannen betekenen voor het kwart dat Buurtzorg niet overneemt. Het is ook nog niet duidelijk wat er gebeurt met TSN zodra de overname is afgerond.

De Blok zegt dat de thuiszorgers bij Buurtzorg op een andere manier zullen werken. ,,Nu komen ze, doen ze hun werk en gaan ze weer naar huis. Het is min of meer een uitzendbureau. Wij willen een verandering teweegbrengen. Wij laten het werk doen door teams die zelf de planning regelen en kijken wat ze nodig hebben. Ze worden ondersteund door een coördinator, maar voor de rest doen ze veel dingen zelf.''

De bewindvoerders van TSN steunen de plannen van Buurtzorg. Ook staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) is positief. Vakbond FNV zegt dat Buurtzorg de rechten van medewerkers en patiënten waarborgt. Brancheverenigingen BTN en ActiZ zijn echter kritisch. Zij zeggen dat voor iedereen dezelfde regels moeten gelden. Volgens BTN zijn gemeenten bang dat ze Buurtzorg illegale staatssteun geven met bijvoorbeeld innovatiesubsidies voor veranderingen in de zorg. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) stelt binnenkort ,,een algemene handleiding'' naar alle gemeenten te sturen met instructies om te zorgen ,,voor een gelijk speelveld voor alle aanbieders van huishoudelijke hulp.''