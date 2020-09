Jongen (9) overlijdt tijdens verstoppertje spelen

Quetin zakte in elkaar op het schoolplein. Er is nog geprobeerd om hem te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. „Hij stond niet meer op, de leraren in de buurt snelden naar hem toe”, zo laat burgemeeste Jean-Claude Debiève weten.

„Een half uur lang is geprobeerd de jongen op het speelplein de reanimeren. Daarna werd hij naar het ziekenhuis overgebracht.”

Een officiële doodsoorzaak is er nog niet, maar het lijkt erop dat er een interne bloeding heeft plaatsgevonden, aldus Het Nieuwsblad.

De school laat op Facebook weten: „Het verlies van een kind gaat in tegen het doel van het leven. Hij had zoveel plezier met zijn vrienden op school. We zijn er kapot van.”