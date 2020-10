We eten minder varkensvlees en meer fruit door corona

Ⓒ ANP/HH

WAGENINGEN - De waardering voor boeren en tuinders zit mede dankzij het coronavirus in de lift. In alle sectoren is de waardering gegroeid, behalve ten aanzien van de varkenshouderij. Deze sector wordt hetzelfde gewaardeerd als in 2018, blijkt uit de tweejaarlijkse Agrifoodmonitor, uitgevoerd door Wageningen Economic Research in opdracht van Topsector Agri & Food.