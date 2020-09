Nederland ’badend in de nazomerzon’: zo heet wordt het

De dag begint in het noorden en oosten nog met wat nevel of een mistbank, maar daarna is het zon wat de klok slaat. Bij een zwakke zuidoostenwind liggen de maxima tussen 25 en lokaal 31 graden. Het blijft daarbij overal droog.

Vanavond en vannacht verandert er weinig en koelt het af naar 13 tot 16 graden. Ook morgen verloopt zonnig en bijzonder warm voor de tijd van het jaar met lokaal 32 of 33 graden in het zuidoosten. Dat is fors hoger dan normaal in deze tijd van het jaar.

Aangenaam

Ook woensdag schijnt de zon uitbundig, maar in vergelijking met de voorgaande dagen is het wel iets minder warm omdat er in de loop van de dag een noordelijke wind opsteekt. Ook de dagen erna blijft het aangenaam.

Nederland is niet het enige land dat een mooie nazomerweek krijgt. Een groot deel van West-Europa ligt de komende dagen ’badend in de nazomerzon’, meldt Weerplaza.