Albumnaam Kanye West zorgt voor verwarring

De rapper heeft laten doorschemeren dat hij opnieuw de naam van zijn nieuwe album gaat wijzigen.

Dat schrijft NME. De zevende plaat van Kanye komt donderdag uit. Eerder deden de namen Waves, Swish en So Help Me God de ronde.

Op Twitter schreef Kanye dat er 'misschien wel een nieuwe geheime naam voor het album' is. Eerder werd de naam al een paar keer veranderd.

Donderdag moet duidelijk worden hoe het album gaat heten. De presentatie vindt plaats in Madison Square Garden in New York. De kaartjes voor de presentatie show waren vorige week binnen tien minuten uitverkocht. Kanye beschrijft zijn nieuwe album als één van de beste platen ooit.

There may be a new secret album title — KANYE WEST (@kanyewest) 8 februari 2016

THANK YOU SO MUCH GUYS WE SOLD MADISON SQUARE GARDEN OUT IN 10 MINUTES!!! — KANYE WEST (@kanyewest) 4 februari 2016