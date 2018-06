Homo’s opvang met dood bedreigd

Ten minste twee van de asielzoekers zijn nu met de dood bedreigd. Bij een van hem was een mes in zijn matras gestoken. Een ander vond handgeschreven briefjes onder zijn bed met teksten als ‘kill you gay’ en ‘kill gay.’ De bedreigingen volgen op eerdere intimidaties. Hun bedden worden door medebewoners met opzet nat gemaakt en besmeurd met etensresten en uitwerpselen.

Het COC roept de gemeente op om de bedreigde vluchtelingen zo snel mogelijk onder te brengen in een safe house. ,,Uitsluitend daderaanpak doet geen recht aan de moeilijke en angstige situatie van deze mensen, dat blijkt nu eens te meer. Er moet nu echt een veilige plek voor hen komen.”

In Amsterdam speelden soortgelijke problemen. Daar zette de gemeente veilige onderkomens op voor homoseksuele vluchtelingen.

