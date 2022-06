Motor botst in volle vaart op scooter: meisje (16) overleden

De bestuurder van de motor is een 24-jarige man uit Papendrecht en wordt als verdachte aangemerkt, meldt de politie. Hij ligt momenteel ook met ernstige verwondingen in het ziekenhuis.

Het ongeluk gebeurde vrijdag rond 23:00 uur. De motorrijder reed halverwege de Holysingel. De meisjes draaiden met hun scooter de weg op maar werden vol geraakt door de motor. „De 16-jarige Vlaardingse was niet aanspreekbaar en werd in kritieke toestand naar een ziekenhuis vervoerd. Helaas hebben we vandaag het bericht gekregen dat ze is overleden”, aldus de politie. Ooggetuigen melden aan RTL Nieuws dat de motorrijder mogelijk bezig was met een straatrace.

De politie doet onderzoek naar het tragische ongeval.