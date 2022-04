Invictus Games belangrijk voor veteraan Jacco: ’Laten zien dat we niet zijn afgeschreven’

Premium Binnenland

Met een helm op de fiets: bittere noodzaak of luchtfietserij?

Met een fietshelm zit je voor schut. De dwarse Nederlander laat zich zo’n hoofddeksel niet aanpraten. Toch? Een brommerhelm wilden we vroeger ook niet. En kijk naar de skisport. Ook in de Alpen was je ooit met helm het lachertje van de piste. Inmiddels is hoofdbescherming in de sneeuw niet meer weg ...