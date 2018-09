Politiek houdt ’beste hogeschool’ tegen

Van Oorschot is voorzitter College van Bestuur bij de hogeschool NHTV. De voormalig burgemeester van Delft en Collegevoorzitter van de Universiteit van Tilburg is zeer uitgesproken: „We zijn leading en willen dat ook blijven. We zijn de grootste opleiding ter wereld als het gaat om leisure, hotel en toerisme. Maar het klemmende net van steeds meer regels, rendementseisen en de argwaan vanuit de politiek helpen daar niet bij.”

Toerisme en vrije tijd zijn - naast verkeer - de moederstudies die de NHTV groot hebben gemaakt, legt van Oorschot uit: „In de zestiger en zeventiger jaren terug hadden we 600 aanmeldingen voor 180 plaatsen. NHTV was uniek, iedereen wilde hier komen. Sindsdien hebben we dat uitgebouwd met een breder pallet waaraan bijvoorbeeld studies in de domeinen Games, Media en Hotel zijn toegevoegd.”

’Het wordt minder’

Maar wat toen uniek was, is niet meer zo. „We zijn nog wel leading, maar het wordt minder. De hbo-student van nu is niet zo kritisch meer en er worden veel opleidingen onder dezelfde naam aangeboden. Wèl hebben we relatief veel internationale studenten, want in het buitenland staan we bekend als sterke opleiding. En buitenlandse studenten zijn veel selectiever en kritischer. Wat kunnen we nu doen, vragen we ons af. Afscheid nemen van de Nederlandse markt en dan je steeds meer richten op de internationale student? We willen ons blijven onderscheiden als een exclusief instituut naar internationale maatstaven, want als we daarin niet slagen, worden we een ’gewone’ regionale hbo en bestaat kans, dat we op een goede dag opgeslokt worden door een grote hogeschool.”

Het is in Nederland vechten tegen de bierkaai, vindt Van Oorschot. „Sinds de eeuwwisseling is de regelgeving vanuit de overheid verdubbeld in het hoger onderwijs. En hogescholen krijgen al die regels opgelegd, omdat het rijk verrassingen wil vermijden. Daarom moeten we op veel punten allemaal hetzelfde zijn. Meedoen aan pilots en experimenten is de enige manier om de regels te omzeilen. Maar daar kun je geen strategie op bouwen. We hebben in ons land een behoorlijk niveau, maar er zijn weinig toppers. Dat komt doordat hogescholen zich niet kunnen en ook nauwelijks mogen onderscheiden. Bij de NHTV sjorren we aan wat wel en niet mag, want het alternatief is anders dat we allemaal hetzelfde zijn. Daar is de BV Nederland niet mee gediend.”

Tegenwerking

De overheid werkt - vaak onbewust - de hogescholen tegen, stelt de bestuursvoorzitter. „Ik vind bijvoorbeeld dat alle studenten eigenlijk een buitenlandervaring moeten opdoen tijdens de studie. Daarvoor willen we hogere collegegelden vragen, want dat kost wel wat. Maar dat mag niet van de overheid, want wat verplicht is, moet uit het gewone collegegeld worden betaald. Ander voorbeeld? De politieke beslissing dat Nederlandse hogescholen zich in het buitenland geen university mogen noemen. Vrijwel alle hbo-instellingen in het buitenland heten zo, maar wij moeten ons university of aplied sciences noemen. Ga dat maar eens uitleggen in China! We worden opgezadeld met een naam die niemand begrijpt en die ons internationaal op achterstand zet. We kijken bij dat soort issues vooral naar binnen en veel te weinig naar buiten.”

Van Oorschot kan nog wel even doorgaan: ,,Regeltjes regeltjes en regeltjes. Om moedeloos van te worden. Schaft de politiek eindelijk de numerus fixus bij bepaalde studies af om ons zogenaamd de vrijheid te geven zelf de student te selecteren. Vervolgens krijgen we een bak papierwerk met regeltjes hoé en wanneer we dat selecteren moeten doen.”

Reflexreacties

De bestuursvoorzitter ergert zich ook aan de de aanpak vanuit de Inspectie. ,,Elke keer zie je van die reflexreacties. Deugen ergens de examens niet, zoals destijds bij InHolland, dan gaan ze opeens bij alle hbo’s kijken of de examencommissies wel goed functioneren. Heeft het ROC Leiden miljoenen verspild aan nieuwbouw, wordt er meteen geroepen, dat voortaan bij alle onderwijsinstellingen de bouwplannen moeten worden gecontroleerd. Je moet degene die fouten maakt straffen, maar wij zijn de boeven toch niet! Al die argwaan.”

In Den Haag worden bovendien tegengestelde boodschappen uitgezonden, vindt Van Oorschot. „We moeten van de minister presteren. Worden afgerekend op studierendement. Van die prestatieafspraak moet de eerste evaluatie nog plaatsvinden. Wat schetst onze verbazing? De Tweede Kamer neemt een motie aan dat studenten voortaan losse modules mogen gaan studeren. Dan duikt dat rendement toch omlaag? Of de rijkswens om de kwaliteitslat hoger te leggen. Prima, maar dat lukt echt niet als wij alle mbo’ers bijna zonder meer moet aannemen en niet strenger mogen selecteren. En al helemaal niet als tegelijkertijd de studierendementen omhoog moeten.”